İçişleri Bakanı Soylu: "Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda Thodex soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

"THODEX'İN KURUCUSUNUN BANKA HESAPLARINA EL KONULDU"

Bakan Soylu'nun yaptığı açıklamada öne çıkan başlıklar ise şu şekilde: Soylu "Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasına devam eden Soylu, "Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu." dedi.

"Zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk'a girerken. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik." şeklinde konuştu.

"BİZ DE BU ARADA SİSTEMİMİZİ HAZIR TUTTUK"

Yapılan incelemede Özer'in Arnavutluk'ta olduğunun anlaşılması üzerine Emniyet Genel Müdürünün Arnavutluk'taki mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Oradaki Emniyet Genel Müdürümüz de bize çok uzak değildir. Eğitimini Türkiye'de bizim Polis Akademisinde aldığımız, sürekli ilişki içerisinde bulunduğumuz, benim de çok yakinen şahsen tanıdığım Emniyet Genel Müdürümüzün de yakinen ve şahsen tanıdığımız bir arkadaşımızdır. Ardından hemen Sayın İçişleri Bakanı ile görüştüm ki seçim bölgesindeydi. Seçim bölgesinde uzun uzadıya bir konuşma yaptık bu konuyla ilgili. Bu esnada da ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili o da görüşmelerimiz içerisindeydi. Adalet Bakanlığına uluslararası yakalama kararını gönderdi. Biz de bu arada sistemimizi hazır tuttuk.

Hemen gece yarısı bu kararı aldık. Bu kararı almadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik tedbir almak için. Hemen gece yarısı Interpol'e bildirdik ve sabah saat 10.00 itibarıyla işlemler kırmızı bülten açısından tamamlanmış oldu. Burada özellikle şunu söylemem gerekir: Şahsın Türkiye'deki bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu, parasının bulunduğu üç ayrı hesapta. Bu açıdan yine orayla ilgili söylemem gerekir, oraya girerken de bu kadar var mı yok mu bunu tespit edemeyiz ama zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk'a girerken. Onu da oradan teyit ettik."

"SAVCILIK KARARI İLE 62 KİŞİ YAKALANDI"

Interpol kararının Arnavutluk'taki güvenlik güçlerinin eline ulaştığının altını çizen Soylu, "Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalaması gerçekleştirilip Türkiye'ye getirilir inancındayız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, savcılığın talimatı uyarınca soruşturma kapsamında 78 kişinin tespit edildiğini, savcılık talimatıyla gözaltı kararı çıkarıldığını ve şu ana kadar 62 kişinin yakalandığını kaydetti. Soylu, Kovid-19 nedeniyle izlem altında olan 2 kişiyle ilgili işlemlerin daha sonra yapılacağını, firari 13 şahsın yakalanması çalışmalarının ise devam ettiğini sözlerine ekledi.

"HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN KARARI ÇIKARILDI"

Öte yandan hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Faruk Fatih Özer'in yakalanması için önceki gün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürü Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi sağlayarak konuya el attığı belirtildi.