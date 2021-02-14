İçişleri Bakanı Soylu: Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teröristler tarafından kaçırılan ve bir mağarada biri omzundan, diğerleri başından vurulmuş halde bulunan 13 vatandaşımızla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''PKK İLE AYNI YALANLARA SAHİP ÇIKAN HAYSİZYETSİZLER VAR''

Soylu, açıklamalarında "6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.'' ifadelerini kullandı.

KARAYILAN'I YAKALAYIP BİN PARÇAYA BÖLECEĞİZ!

PKK'nın sözde kurucularından olan Murat Karayılan ile ilgili sert konuşan Bakan Soylu, ''Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün." dedi.

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