İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye’de afet konut sayısı 2 bin 640”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir. Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899, bu yıl ise 20 bin 940'tır. Tüm Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız vardır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkentte bir otelde düzenlen "Asya Afet Azaltma Konferansı" katıldı. Konferans 36 ülkenin katılımıyla gerçekleşirken konferansın başının çeken iki ülke Türkiye ve Japonya oldu. Türkiye, Asya Afet Azaltma Merkezi'ne ise geçen yıl üye olmuştu. Üyeliğin ardında da İçişleri Bakanı Soylu, ilk gerçekleşecek konferansın Türkiye'de yapılması önerisinde bulunmuştu. Öneriye sıcak bakan üye devletler toplantının Türkiye'de yapılmasını kararlaştırdı. Konferansa konuşmacı olarak Soylu'nun yanı sıra, Japonya Hükümeti Devlet Bakanı Taira Musaaki, Japonya Büyükel Akio Miyajima, çisi AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Asya Afet Azaltma Merkezi Başkanı Hamada Musanori katıldı.

"Afetlerin neden olduğu ekonomik kayıp 131,7 milyar dolar"

Bakan Soylu, Japonya'nın ve diğer Asya ülkelerinin afetlerle alakalı yoğun bir tecrübesi, yüksek bir teknolojik seviyesi ve afetle mücadele kurumlarının varlığını belirterek, "Belçika-Brüksel merkezli Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi verilerine göre, 2018 yılında dünya genelinde 68 milyon insanı etkileyen ve 11 bin 804 insanın ölümüyle sonuçlanan 315 doğal afet yaşandı. Bu afetlerin yüzde 45'i, ölümlerin yüzde 80'i ve bu afetlerden etkilenen insanların yüzde 76'sı Asya Kıtası'nda. Afetlerin neden olduğu ekonomik kayıpların 131,7 milyar dolar, asıl tehlikeli nokta ise afetlerdeki artış 1989-2003 yılları arasında dünyada toplam 4 bin 129 afet yaşandı, 2004-2018 yılları arasında bu sayının 5 bin 227 şeklinde" diye konuştu.

"Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz"

Soylu, Türkiye'nin, deprem ve heyelan başlıkları başta olmak üzere, afet riski yüksek bir ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye, acı tecrübe ve büyük kayıplar yaşadı. 1999 Marmara depremindeki yıkımı, o günlerdeki çaresizliğimizi, organizasyon eksikliğimizi doğrudan sahada yaşadım ve hissettim. Türkiye, 1999 depreminden önemli dersler çıkardı ve bunların pek çoğunu hayata geçirdi. Türkiye'nin afet yönetimi noktasındaki organizasyon yapısı üzerinde reform sayılabilecek çok önemli değişimler, gelişmeler ve devrimler ortaya koyduk. Bugün Türkiye'de afet yönetimi, AFAD Başkanlığımız eliyle gerçekleştirilmektedir. 1999'da ülkemizde sadece 50 deprem gözlem istasyonumuz vardı. Bugün bu sayı bin 100'dür ve halen Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz. AFAD Başkanlığımızda toplam 5 bin 874 personel, 81 il müdürlüğümüz, 11 birlik müdürlüğü, 26 lojistik depo, 47 de lojistik destek depomuz bulunmaktadır. Ülkemizin sathına tüm unsurlarımızla birlikte yayılmış durumdayız. Geçen yıl bin 788 olaya müdahale etmiştik, bu yıl olay sayımız 2 bin 456'dır. Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899, bu yıl ise 20 bin 940'tır. Tüm Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız vardır" şeklinde konuştu.

"Afetle mücadelede 6 stratejik adım"

Afetle mücadele konusunda 6 stratejik adım belirlendiğini vurgulayan Soylu, "Bunların ilki 2019 yılını, önümüzdeki yıla da sarkacak şekilde afetlere hazırlık yılı olarak ilan etmekti ve bunu yaptık. Geniş çaplı bir bilgilendirme, eğitim ve farkındalık kampanyası başlattık. İkinci olarak AFAD gönüllülük sistemini kuruyoruz. Dünyada, özellikle Almanya'da bunun pek çok etkin örnekleri var. Almanya'da yaklaşık 80 bin gönüllü ile çalışıyorlar. Bizde de bu rakam 40 bini aştı. Üçüncü adımımız AFAD Akreditasyon Sistemi'nin kurulmasıdır. Dördüncüsü, tatbikatlarımızı arttırmak ve bunu alışkanlık haline getirmektir. 2019 yılı içinde 57 il düzeyinde masa başı ve saha tatbikatı, 9 bölgesel masa başı ve saha tatbikatı ile bir ulusal düzeyde tatbikat gerçekleştirdik. Beşinci adımımız Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunu oluşturmak ve burada paydaşların ortak aklını harekete geçirmektir. Son olarak da Afet Risklerini Azaltma Sistemi'ni hayata geçirdik. Burada afet risk haritalarını oluşturduk, bunları web tabanlı bir dijital platformda ilgili tüm kurumlarla paylaştık. Ayrıca il afet risk azaltma planlarını hazırladık. Bu sayede ilin yöneticilerinin eline afet risklerinin azaltılmasına dönük bir rehber olmasını sağladık" bilgilerini verdi.

"Afet konutu sayısı 2 bin 640"

AFAD'ın yaşanan doğal afetlerin ardından iyileştirme faaliyetlerinin önemini belirten Bakan Soylu, "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir. Yani afetin hem öncesini, hem afet anını hem de afet sonrasını kapsayan modern bir afet yönetim bilinciyle hareket ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konferansın ardından katılımcılar ikili görüşmelere geçti. İçişleri Bakanı Soylu da görüşmelere katılarak fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA