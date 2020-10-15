İçişleri Bakanı Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır.

DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı."

Ayrıntılar gelecek...