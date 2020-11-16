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  3. İçişleri Bakanı Soylu ve Sinan Akçıl, Ayda'yı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve Sinan Akçıl, Ayda'yı ziyaret etti

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi üzdü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve müzisyen, söz yazarı Sinan Akçıl, 91'inci saatte enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman soylu ve pop müzik şarkıcısı Sinan Akçıl, İzmir'in Merkez üssü Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.6 şiddetindeki depremde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'yı evinde ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret kapsamında İzmir'e gelen Bakan Soylu, gün içerisinde gerçekleştirdiği programların ardından müzisyen, söz yazarı Sinan Akçıl ile birlikta depremin 91'inci saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda Gezgin'i ve ailesini evinde ziyaret etti.

SİNAN AKÇIL'DAN BAKAN SOYLU VE HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Bakan Soylu ve Akçıl, oyuncaklarıyla oyun oynayan Ayda'ya hediyeler verip, bir süre minik kızla vakit geçirdi. Bu anlara sosyal medya hesabında yer veren Sinan Akçıl, İçişleri Bakanı Soylu'ya ve Gezgin ailesine yardım eden hayırseverlere teşekkür etti.

Öte yandan, Akçıl, Ayda Gezgin'e sarıldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından, 'Mucize dedikleri kaç hece' notuyla paylaştı. 

İçişleri Bakanı Soylu ve Sinan Akçıl, Ayda'yı ziyaret etti

Sinan Akçıl, ziyarete ilişkin yaptığı bir diğer paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Ayda bebek ile böyle bir rüya kavuşma gerçek oldu....bir kaç sözüm var ve teşekkürüm var...

1) Ben oradayken yine her zamanki babacan tavrıyla ziyarete gelen sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya,

2) Tüm eğitim masraflarını üstlenen SEV Vakfına ve enver ve Begüm Yücel'e

3) İmzalı formayı yollayan kardeşimiz Cedi Osman'a

4 ) Tüm evin iç yapımıyla ilgilenecek olan ve Ayda'yı hediyelere boğan dostum Fatoş Eker'e

5) Haftaya yeni taşınacakları evi onlar için satın alan Eczacıbaşı Yonetim Kurulu Başkanı sayın Bülent Eczacıbaşı'na

6) Bu süreçte bize kapılarını açan Swiss Otel İzmir e ve değerli Swissotel İstanbul Genel Müdürümüz Uğur Talayhan'a ve en önemlisi Atakan ve Ayda'nın değerli babası Uğur ağabeye ve kuvvetli babaanneye... Öyle şeyler konuştuk ki o kadar özel ve kuvvetli anlar yaşamışlar ki böyle bir baba zor bulunur... Mekanı cennet olan annemiz için rahat uyu..."

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Editör Ekibi


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