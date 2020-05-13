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  3. İçişleri Bakanı Soylu: “Yurt içinde 5 terörist daha azaldı”

İçişleri Bakanı Soylu: “Yurt içinde 5 terörist daha azaldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: “Yurt içinde 5 terörist daha azaldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlar devam ediyor. Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3. Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA


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