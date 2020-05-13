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  3. İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı"

İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı"

"Bugünkü operasyonlarda yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."

İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 5 terörist daha azaldı"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında yurt içinde 5 teröristin daha azaldığını belirterek, "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iç güvenlik operasyonlarına yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri turuncu listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."

Kaynak: AA


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