İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İçişleri Bakanı Soylu'dan fırıncılara teşekkür

İçişleri Bakanı Soylu'dan fırıncılara teşekkür

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve #Ramazan ayında belirtilen...

İçişleri Bakanı Soylu'dan fırıncılara teşekkür

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve #Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT