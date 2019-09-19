İçişleri Bakanı Soylu’dan Gaziler Günü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Gaziler Günü mesajında, "Sadece bir hatırlama, bir anma, hakkını teslim etme günü değil, esasında milletçe hissettiğimiz bir gurur gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü dolasıyla bir mesaj yayımladı. Soylu mesajında, "Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'den, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, öncesindekilerden sonrasındakilere kadar tüm gazilerimiz, esas itibarıyla bu milletin bekasının sigortası olmuşlardır. Çünkü bir ülkede "gazi" varsa, "gaza" da vardır. "Gaza" varsa, uğrunda şehadetin bile göze alındığı çok değerli bir vatan, çok değerli bir bayrak ve onları korumaya, geleceğe taşımaya azimli bir millet vardır. Elbette ki Gaza'nın da gazilerin de ismi değişir, şekli değişir. Geçmişte, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in gazi olduğu Uhud'dur; dün Malazgirt'tir, Çanakkale'dir, Sakarya'dır; bugün terörle mücadeledir, asayiştir, karada denizde nöbet beklemektir; 15 Temmuz'da milletin iradesine uzanan hain elleri kırmak için meydanlara inmektir. Şekli de ismi de ne olursa olsun, bu Aziz Millet "gaza"'dan el çekmemiştir, gazilerinden de ayrı kalmamıştır. Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan, nasibine de "yaşarken alınabilecek en yüce paye" olarak gördüğümüz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin "Gaziler Günü"'nü en içten dileklerimle kutluyor; aramızda olmayanları rahmet ve minnetle anıyor, bizlerle birlikte ve her şartta yeniden gazaya hazır olan gazilerimize, Cenab-ı Hak'tan şifa, sabır ve uzun ömür diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA