İçişleri Bakanı Soylu'dan iki yüzlü ABD'ye sert taziye tepkisi! "Kabul etmiyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim'de patlamanın yaşandığı bölgede inceleme sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Soylu burada yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisinin yayınladı taziye mesajını kabul etmediklerini belirtti.

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İçişleri Bakanı Soylu'dan iki yüzlü ABD'ye sert taziye tepkisi! "Kabul etmiyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim'de patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bölgedeki esnafı ziyaret eden Soylu, patlamanın yaşandığı yere karanfil bıraktı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Operasyonlar devam ediyor. Tüm emniyetimiz, güvenlik güçlerimiz, bütün istihbarat birimlerimiz teyakkuz halinde. Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz, nereden koordine edildiğini biliyoruz. Şimdi cenazelerimiz kaldıracağız. Biraz önce Adana'ya hem Ecrin'imizi hem babasını gönderdik. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajı aldık" şeklinde konuştu.

"ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz"

Amerika Birleşik Devletleri'ne teröre verdiği destek nedeniyle tepki gösteren Bakan Soylu, "Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani gibi terör bölgelerin besleyen, oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle bizim müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Bu kadar açık ve net. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimesin toprağında gözümüz yok, kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Bize ne mesaj verildiğini biliyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Nasıl ve ne şekilde koordine edildiği bildiğimiz bir terör yapısı ile karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın alamı yoktur. Bu milletin en önemli hasleti piyonların kafasını kırmaktır. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz" diye konuştu.

Operasyona ilişkin detayları da anlatan Bakan Soylu, "Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelik. Yani ya kattan atın, ya kanala atın diye bir talimat var net şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp, tüm networkü çözmemizi engelleyecek bir amaç ortada. Ama Allah razı olsun emniyet güçlerimiz gece hep birlikte bu meselenin üstünün örtülmesini ve faillerin ortadan kaldırılmasını engellemişlerdir. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayını engelledik. Ama terörün yüzü böyle acımasıdır. Siz 200 engellersiniz 1 tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Elbette biz burada millet olarak birlik beraberlik içinde güçlü olmalıyız, bunlara boyun eğmemeliyiz. Türkiye etrafında istikrarsız bir cendere olduğunu biliyoruz. Kimsenin etrafında Kobani yok, Mümbiç yok. Kimsenin etrafında Kamışlı gibi birçok terör örgütünü fink attığı bir yer yok. Bunlar hep bizimi sınırımızda. Biz neyle karşı karşıya olduğumu bildiğimiz için bugün sınırlar dışında binlerce kahramanız fedai can etmek pahasına terörle mücadele ediyor. Biz oradaki terör koridoruna bugün müdahale etmemizin en temel nedenlerden biri terörün Türkiye'yi istikrarsızlaştırmamasını sağlayabilmek. Bunu anlatana kadar dilimizde tüy bitse de bunu söyleyeceğiz. Son iki saldırının talimatının birinin Mümbiç'ten, birinin Kobani'den geldiği açık net ortadadır. Karşımızdaki şer cephesini, terörist destekçilerini net şekilde biliyoruz. Milletimizle el birliğiyle bunu hep birlikte aşacağız" açıklamalarında bulundu.

Teröristin Küçükçekmece'de yakalandığını söyleyen Bakan Soylu, "Küçükçekmece'de yakalandı. Daha önce Esenler'de bir atölyede Kobani'den gelen bir telefonla muhafaza edildi. Patlattıktan sonra yine Esenler'e gitti. Ardından Esenler'den bir başka araçla Küçükçekmece'ye intikal etti. Biz İkitelli'de takip ettik. Sonra kamera kayıtlarını kaybettik. Sonra tekrar onu götüren şahsı yakalayıp, onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sağa yaptığımız operasyon çerçevesinde kıskıvrak o evde ele geçirildi. Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama "onu öldür" talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Esas itibariyle terör örgütün tam bağlantısın da yakaladık. Operasyonlar devam ediyor. Milletimize baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan iki yüzlü ABD'ye sert taziye tepkisi! "Kabul etmiyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu'dan iki yüzlü ABD'ye sert taziye tepkisi! "Kabul etmiyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu'dan iki yüzlü ABD'ye sert taziye tepkisi! "Kabul etmiyoruz"

KAYNAK: AA

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