İçişleri Bakanı Soylu’dan Polis Merkezi Amirliğine Ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni gece yarısı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu, yapımı devam eden 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek görevi başındaki polislerimizle bir araya geldi" denildi.

Kaynak: İHA