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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.

Görüntü dökümü:

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-Konvoydan görüntü

-Balkonlardan alkışlayan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA




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