İçişleri Bakanı Soylu'ya "hakaret" etmişti: O şüpheli hakkında iddianame hazırlandı!
Sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Zanlının "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içeren ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter'da hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle şüpheli E.E. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.
DAHA ÖNCE DE CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN TUTUKLANMIŞTI
İddianame, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Şüpheli E. E. Twitter'daki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.