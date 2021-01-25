Şişli Harbiye'de hareketli dakikalar! Döviz bürosuna kurşun isabet ettiSefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Nare'nin yerine kim geliyor?Balıkesir'de köprü çöktü! Cesedi 4 kilometre sürüklendi25 Ocak Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Marius Sumudica resmen Çaykur Rizespor'da!İstikşafi nedir, ne demek TDK? İstikşafi anlamı nedir? İstikşafi görüşme ne anlama geliyor?Sefirin Kızı 37. bölüm full izle | Star TV izleTrabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildiÖldüren soğuklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda donduSon dakika... Diplomatik kaynaklardan iştikşafi görüşmelere için açıklama
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İçişleri Bakanı Soylu'ya "hakaret" etmişti: O şüpheli hakkında iddianame hazırlandı!

İçişleri Bakanı Soylu'ya "hakaret" etmişti: O şüpheli hakkında iddianame hazırlandı!

Sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Zanlının "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanı Soylu'ya "hakaret" etmişti: O şüpheli hakkında iddianame hazırlandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içeren ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter'da hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle şüpheli E.E. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında şüpheli E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İçişleri Bakanı Soylu'ya "hakaret" etmişti: O şüpheli hakkında iddianame hazırlandı!

DAHA ÖNCE DE CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN TUTUKLANMIŞTI

İddianame, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şüpheli E. E. Twitter'daki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT