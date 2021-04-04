İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin yayımladığı bildiri hakkında konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu toplantı için Batman'a geldi. Batman Valiliğini ziyarette bulunan Soylu, gündeme ile alakalı açıklama yaptı. Batman İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Jandarma Bölge Komutanının yapacağı değerlendirmeler nedeniyle Batman'da olduklarını belirten Bakan Soylu, terör, asayiş, uyuşturucu ve gündemlerinde bulunan tüm meseleleri değerlendireceklerini söyledi. Her güvenlik toplantısında olduğu gibi yapılacaklarını listeleyeceklerini ifade eden Soylu, ardından takibini yapacaklarını vurguladı.

"ELDE EDİLEN BAŞARILAR DÜŞMANLARIMIZI ÇARESİZ BIRAKIYOR"

103 amiralin yayımladığı bildiriyle alakalı açıklama yapan Bakan Soylu, "Birkaç arkadaşımız içeri girerken sordular, bildiri ile ilgili ne diyeceksiniz diye, gerekli açıklamaları yaptık. Yapmaya da devam ederiz ama bazen üstlenen sıfatlar, sorumluluk sahibi olmaya yetmiyor." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan adımların başarıya ulaştığına değinen Soylu, "Cumhuriyet tarihimizin en güçlü noktasında tüm ilgi alanlarımız etken alanlara döndürüyoruz. Tam bu dönemin içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar, aslen düşmanlarımızı, vesayetçileri çaresiz bırakıyor. Hatta fitneye itiyor, hatta çatlatıyor ve Türkiye'ye karşı yapabileceklerinde de etkisiz hale getiriyor. Maalesef zihinsel kodları prematüre kalanlar, gelişmeyenler bunları çok gördük." şeklinde konuştu.

"BUNLAR ZAVALLIDIR, İSTİSMARCIDIR, HUKUK TANIMAZLAR"

Bütün mücadeleleri büyüyen ve güçlü Türkiye için verdiklerini ifade eden Soylu, "Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır. Kalıntılar doğal olarak seleksiyona uğrarlar, tarihe karışır giderler ya da temizlenirler. Büyüyen ve güçlü Türkiye, aynı zamanda tam bağımsızlık bizim sevdamızdır. Bütün mücadelemizi bunun için gerçekleştiriyoruz." dedi.

"SABRIMIZI ZORLAMASINLAR"

Türkiye'nin yapacak çok işi olduğunu ve el birliğiyle hepsini gerçekleştireceğinin altını çizen İçişleri Bakanı, "Söyleyeceğimiz cümle şudur, sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız ve biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi vardır. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tür çapaklar çıkacak mı? Maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçlar üzülerek görüyoruz ki olur. Görevimiz çapakları temizlemektir" diye kaydetti.

Açıklamaların ardından Bakan Soylu Batman'dan ayrıldı.