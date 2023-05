İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “3 kahraman evladımız şehit oldu”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bugün Şırnak'ta teröristlerle mücadele eden dün bir teröristi etkisiz hale getiren, bugün de iki teröristi etkisiz hale getiren ve mağaraya giden maalesef üç kahraman evladımız şehit oldu" dedi. Depremzedelere çirkin sözler söylenmesinden dolayı çok üzüldüğünü belirten Bakan Soylu, "Bunlar hiç yapılmaması gereken, kızgınlıkla dahi yapılmaması gereken sonuçlar. Biz orada afetzedelerimizin bugüne kadar nasıl emirlerinde olmuşsak bugünden sonrada aynı şekilde emirlerindeyiz" dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Zeytinburnu ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu ziyaret öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " 14 Mayıs demokratik bir sonucu tecelli etmiştir. Burada Cumhurbaşkanımız 49.50 oyla açık ara birinci olmuştur. Bunu bütün milletimiz görüyor. Hepimiz ikinci tura çok çalışacağız. Buradaki bir sonucu da kimsenin es geçmemesini istiyorum. Bütün gelişmiş ülkeler Avrupa'da özellikle yıllarca demokrasi ve hukuk üzerinden üzerimize boza pişirmişlerdir. Yıllarca Türkiye'yi büyük eleştirilerle karşı karşıya bırakmışlardır. Oysa demokrasi ve hukuk sistemimizin eleştirilecek bir tarafı onlara açısından hiçbir zaman söz konusu değildir. Çünkü Amerika'da seçimi herkes biliyor. Bundan 10 yıl önce yapılan seçimlerde bir adayın elinden alıp başka bir adayın eline vermişlerdir. Geçen seçimlerde sonucu mektuplarla belirlemişlerdir. Yani demokrasilerin sürekli olarak hepimiz açısından soru işareti ile karşı karşıyadır. Onların bir derin devleti vardır, bizim de büyük milletimiz var" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Durmak yok çalışmaya devam"

"Milletimizin yapacağı değerlendirmeye de sonuna kadar tabiyiz" diyen Soylu, "Büyük millet bir karar verdi. Şimdi bu milletin verdiği kararla ilgili herkes sorumludur. Hepimiz sorumluyuz. Herkes kendine ait sorumluluğu ortaya koyacaktır. Burada bu değerlendirmeler milletimiz nezlinde yapılacak değerlendirmelerdir. Onun için hepimiz 28'ne çalışıyoruz. Milletimizin yapacağı değerlendirmeye de sonuna kadar tabiyiz. Bizim sloganımız şu; "Durmak yok çalışmaya devam" 28'inde Cumhurbaşkanımızı o demokrasi ve hukuk bayrağını bütün dünyaya sallayan bu milletimizin iradesiyle tekrar başkan seçmeye hepimiz gayret gösteriyoruz, çalışacağız .Mümkün olduğunca hiç kimse kötü söz söylemesin kötü sözü sandığa kapatalım" şeklinde konuştu.

Depremzedelere çirkin sözler söylenmesinden dolayı çok üzüldüğünü belirten Bakan Soylu, "Çok üzüldük. Bunlar hiç yapılmaması gereken, kızgınlıkla dahi yapılmaması gereken sonuçlar. Netice itibariyle deprem bölgesinde bu millette büyük yardımlarını ve desteklerini koydu. Devlette bütün kapasitesini ortaya koydu. Orda da bir irade söz konusu. Biz orada afetzedelerimize bugüne kadar nasıl emirlerinde olmuşsak bugünden sonrada aynı şekilde emirlerindeyiz. Dün akşam itibariyle koordinatör valilerimizin hepsi seçim güvenliği biter bitmez görevlerine başladılar. Bizim önümüzdeki yıl içerisinde onların başlarını sıcak yuvaya sokmadan önce dur durağımız yoktur. Rahatımız yoktur. Birinci önceliğimiz afetzedelerimizdir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah nasip ederse de Türkiye'yi yükselteceğiz. Dünyadaki umut olmamızı ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünya ülkelerinin en iyi olmasını hep beraber yarınlara taşıma haysiyeti de şerefi de hep birlikte bizim olacak. Biz çok çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın en kıymetli işi istikrardır. En kıymetli işi ve yirmi bir yıldır bu istikrarı Türkiye sağladığı için bugün ayaklarının üzerinde durmaktadır. Şunu ifade edeyim. İnşallah bu konuda hep birlikte büyük bir mücadeleyi ortaya koyacağız. Bugün Şırnak'ta teröristlerle mücadele eden dün bir teröristi etkisiz hale getiren, bugün de iki teröristi etkisiz hale getiren ve mağaraya giden maalesef üç kahraman evladımız şehit oldu Allah Allah rahmet eylesin. Onların ruhlarına bir Fatiha okuyalım. El Fatiha. Allah kabul etsin. Bu mücadele teröristlerin kökünü kurutana kadar şurada seksen terörist onların kökünü kurutana kadar bu Türkiye içerisinde adım adım her yerde devam edecek. Ben öncelikle tekrar her birinize teşekkür ediyoruz. Biz de hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekilliği seçimi sonuçlandı. Biz de arkadaşlarımızla beraber milletvekili olduk ve her birinin ayrı ayrı sizlere de teşekkürleri var" dedi.