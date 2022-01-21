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  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yoğun kar yağışı geliyor! Valilikler uyarıldı, tedbirler hatırlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yoğun kar yağışı geliyor! Valilikler uyarıldı, tedbirler hatırlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerin uyarıldığını ifade ederek olumsuzluklara karşı yetkili kurumların 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yoğun kar yağışı geliyor! Valilikler uyarıldı, tedbirler hatırlatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde kar yağışının etkili olması beklenirken oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirler alınmaya başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı " dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yoğun kar yağışı geliyor! Valilikler uyarıldı, tedbirler hatırlatıldı

VALİLİKLER VE KURUMLAR KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Bakan Soylu, oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valiliklerin, İl Özel İdareler, AFAD, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezleri, Emniyet ve Jandarma birimleri, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildiğini söyledi.

 

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yoğun kar yağışı geliyor! Valilikler uyarıldı, tedbirler hatırlatıldı

ALINAN TEDBİRLER HATIRLTILDI

Bakan Soylu şunları kaydetti:

" Bîmekânlar dahil kimsesiz ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, 

Emniyet ve Jandarma HAYDİ ekiplerimizce sokak hayvanlarına her türlü mama desteği sağlanmaya devam edilmesi,

Tüm araçların, özellikle ağır vasıtalar başta olmak üzere kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbir tekrar hatırlatılmıştır." 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yoğun kar yağışı geliyor! Valilikler uyarıldı, tedbirler hatırlatıldı

VATANDAŞLARI UYARDI

Bakan Soylu vatandaşları da uyararak alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarını istedi. 

Haber: Tayfun Altuntaş

 

{TITLE_STRIP}Kar yağışı, karla karışık yağmur ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat vererek o illeri uyardı! İşte il il hava durumu

AFAD'ın internet sitesinden yapılana açıklamada vatandaşlar uyarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden (21.01.2022, Cuma) itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olması beklenmektedir. Pazartesi gününden itibaren ise ülkemizin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği  ve  tüm  yurtta  kuvvetli, yer  yer  yoğun  kar  şeklinde  yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege,  Akdeniz  ve  Güneydoğu  Anadolu’da   Perşembe  gününe  kadar  zirai don tehlikesi bulunmamaktadır. Doğu  kesimlerimizde  kar örtüsü bulunan  yüksek  ve  dik  kesimlerde  bu  hafta  beklenen kuvvetli ve  yoğun kar  yağışları ile  birlikte çığ  tehlikesi söz konusudur.

Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır.

AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, Valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız,  bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir.

Yerleşim birimlerimizde genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirilen yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda yapılacak çalışmalar, muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi/azaltılması ve müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yayınlanan Kış Tedbirleri Genelgesi’ne göre yürütülmektedir.

Bu kapsamda vatandaşlarımızın buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler, kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Buzlanma ve Don Tehlikesine Karşı Alınabilecek Önlemler:

Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalıdır.
Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarını takip edilmelidir.
Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmelidir.
Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalıdır.
Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmelidir.
Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalıdır.
Küçük ve dengeli adımlarla yürünmelidir.
Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmelidir.
Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalıdır.
Araç Kullanırken Buzlanma ve Don Olayından Korunmak için Alınabilecek Önlemler:

Araçta gerekli ekipmanların (zincir ve çekme halatı vb.) bulunduğundan emin olunmalıdır. (Kar lastikleri kullanılmalıdır)
Seyahat planları gözden geçirilmeli, alternatif yol planları hazırlanmalıdır.
Seyahate çıkmak planlanıyorsa, yol ve trafikle ilgili bilgi alınmalıdır.
Aile ve yakınlara yer ve rota haber verilmelidir.
Her zaman görülemeyen şeffaf ve kaygan bir buz tabakası olan “siyah buz”a dikkat edilmelidir.
Trafik kural ve sınırlamalarına mutlaka uyulmalıdır.
Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.
Farlar gündüz de açık tutulmalıdır.
Araçta yeterli miktarda yakıt bulundurulmalıdır.
Trafikte özellikle büyük araç kullanılıyorsa, yol şartları uygun hale gelene kadar güvenli bir yerde beklenmelidir.
Eğimi yüksek olan sokaklara girmekten kaçınılmalıdır.
Emniyet kemeri takmak unutulmamalıdır.
Araçta da bir afet ve acil durum çantası bulundurmak ihmal edilmemelidir.
Çığ Tehlikesine Karşı Alınabilecek Önlemler:

Öncelikle çığ bölgelerinden uzak durulması, izinsiz doğa kampı ve yürüyüş yapılmaması önem taşımaktadır.
Olası bir çığ durumunda; çığın büyüklüğüne, hızına, patikanın genişliğine, etrafta bulunan araçlara dikkat ederek alan çok hızlı bir şekilde terk edilmelidir.
Çığın daha yavaş ve yüksekliğinin az olduğu kenar kısımlarına ulaşmaya çalışılmalıdır.
Bağırarak veya başka ses kaynaklarını kullanarak etraftaki diğer insanlar uyarılmalıdır.
Eğer çığa yakalanma durumu kesin ise veya o anda kayak yapılıyorsa, kayak botları ve kayaklar çıkarıp atılmalı, sabit bir ağaç, kaya veya başka bir cisme tutunmaya çalışılmalıdır.
Kırılmış ağaç ve kaya parçalarından uzak kalmaya veya korunmaya çalışılmalıdır.
Yüzme hareketi yaparak akan karın üstünde kalmaya çalışılmalıdır.
Ağız sıkıca kapatılmalı, mümkünse kafa karın altında kaldığı anda nefes tutulabildiği kadar tutulmalıdır.
Çığ durmadan önce mutlaka el, ağız ve burnu kapatacak şekilde yüz üzerinde tutulmalı ve kar altında kalındığı süre boyunca hayati önem taşıyacak olan nefes boşluğu oluşturulmalıdır. Bu arada baş sağa sola çevrilerek boşluk büyütülebilir.
Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı ve turuncu uyarı yapılan illerdeki vatandaşlarımızın tedbirli olması önem arz etmektedir."

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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