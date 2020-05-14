İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iç güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri turuncu listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."

Bakan Soylu'nun paylaşımı: