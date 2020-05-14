İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında yurt içinde 5 teröristin daha azaldığını belirtip "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iç güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri turuncu listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."
Bakan Soylu'nun paylaşımı:
Kahramanlar devam ediyor...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 13, 2020
Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2️⃣ terörist,
Bestler Dereler'de az önce 3️⃣...
Yurt içinde 5️⃣ terörist daha azaldı.
Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin...
Kahramanlar peşinizde...
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