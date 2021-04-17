Bakan Soylu pasaportuyla kısıtlamayı delenlere ateş püskürdü: Açık söylüyorum iptal ederim, acımam!

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu hafta sonundan itibaren vali, kaymakamlar, kollu ve denetim ekipleri için yeni bir seferberlik başlattıklarını duyurarak, tüm gücüyle sahada olacaklarının altını çizdi.

Özellikle muafiyetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını gerekirse tek tek kontrol edecekleri belirten Soylu muafiyeti istismar edenler için uyarıda bulundu.

''BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ''

Bakan Soylu, "Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var. İptal ederim, acımam da. Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.