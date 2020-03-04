İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 5 ülkede ortak operasyon yaptık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayınlanan bir televizyon programında yaptığı açıklamada Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk oldu.
Bakan Soylu, burada gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini söyledi.
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