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  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 5 ülkede ortak operasyon yaptık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 5 ülkede ortak operasyon yaptık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayınlanan bir televizyon programında yaptığı açıklamada Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 5 ülkede ortak operasyon yaptık



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