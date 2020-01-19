İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Kanaat önderi silahlı saldırıda öldürüldü!

Olay, Bitlis'in Güroymaj ilçesinin Erentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş. adlı şahıs burada Seyda Abdülkerim Çevik ile görüştü. Y.S., Çevik'e silahla ateş açtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: ÇOK HÜZÜNLÜYÜM

Şeyh Abdülkerim Çevik’in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah’a yürüdü. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu'nun paylaşımı:

Çok hüzünlüyüm...

Bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür.

Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim ÇEVİK Allah’a yürüdü.

Allah rahmet eylesin... pic.twitter.com/fS6BPaOb2g — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 19, 2020

SEYDA ABDULKERİM ÇEVİK KİMDİR?

Hazret namı ile maruf Şeyh Muhammed Dıyaeddin’in (kuddise sırruhu) torunlarından Şeyh Ataullah’ın (kuddise sırruhu) evladlarından olan Seyda Abdulkerim Çevik, Bitlis İli Güroymak (Norşin) İlçesinde dünyaya geldi.

6 yaşında başladığı ilk eğitim ile birlikte, Norşin’de çeşitli medreselerde amcası Şeyh Muhammed Hafid (Kuddise sırruhu), Şeyh Mazhar (kuddise sırruhu), Şeyh Fedli (kuddise sırruhu), Mele Sabri, Horasanlı Mele Ebubekir gibi büyük âlimlerin yanında medrese eğitimine başladı.

Medrese kitaplarının birçoğunu bu âlimlerin yanında okuduktan sonra, 1988 yılından itibaren, Seyda Burhaneddin’in Başmüderrisliğini yaptığı Siirt/Tillo Medresesinde eğitimine devam ederek 1991 yılında ilim icazetini aldı.

9 yaşında amcası Şeyh Hafid’in (kuddise sırruhu) yanında tevbe ederek, Nakşibendi tarikatında başladığı seyr-u sülükü amcası Şeyh Muhammed Hafid’in (kuddise sırruhu) 2001 yılında vefatından sonra, Şeyh Fetullah-i Verkanis’in (kuddise sırruhu) torunu Şeyh Asım’ın (kuddise sırruhu) yanında tamamlayarak, 2007 yılında Şeyh Muhammed Asım (kuddise sırruhu) tarafından irşad ile görevlendirildi.

Halen Bitlis İli Güroymak (Norşin) İlçesinde bulunan Norşin medresesinde Başmüderris olarak ilim ve irşadla meşgul olan Seyda Abdulkerim Çevik, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İlahiyat ve Sosyoloji bölümleri mezunudur.