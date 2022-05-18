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  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Metamfetamin genelgesi tüm illere gönderildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Metamfetamin genelgesi tüm illere gönderildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Uyuşturucuyla Mücadele' toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu şu anda en büyük tehlikenin metamfetamin olduğunu söyleyerek "Tüm valilerimize, emniyet müdürlüğümüze ve jandarma komutanlığımıza genelge gönderdik, gizli mantığı ile" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Metamfetamin genelgesi tüm illere gönderildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Uyuşturucuyla Mücadele' kapsamında  polis ve haber ajanslarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu metamfetaminin büyük bir tehlike olduğunu söyleyerek tüm valiliklere, emniyet müdürlüklerine ve jandarma komutanlığına genelge gönderildiği haberini verdi. Soylu bir uyuşturucu baronunun şu anda gözaltında olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Metamfetamin genelgesi tüm illere gönderildi

HEDEF KİTLE GENÇLER

Hedef kitlesi olarak gençlerin alındığını ve en temel sorunlardan biri olduğunu söyleyen Soylu Afganistan'ın eroin üretim merkezi İran'ın geçiş ve üretim merkezi olduğunu belirtti. Soylu eroinin, Türkiye'yi de içine alan rotasının bulunduğunu, kokainde ise temel rotanın, Amerika ile Avrupa arasında olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye'de kokain yakalanmalarında artış olduğu bilgisini veren Soylu "Ne hikmetse, bir türlü ortada olmayan kokain konteyneri senaryosu üzerinden, birileri tarafından, Türkiye'nin sanki 'kokain cenneti'ne döndüğü şeklinde bir algı da oluşturuldu. 2016'da 845 kilogram, 2021'de 2 ton 841 kilogram kokain yakaladık." dedi. Türkiye'de özellikle Mersin Limanı'nın kokain pazarı merkezi olduğu söylerine propaganda olduğunu söyleyen Soylu, bu iddiaları teyit edecek bir bulgunun bulunmadığını bildirdi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Metamfetamin genelgesi tüm illere gönderildi

SOKAKTA FARKLI İSİMLER KULLANILIYOR

Uyuşturucu nedeniyle yaşanan ölümlerde, 2016'da yüzde 1,4 olan tek başına metamfetaminden kaynaklanan ölüm oranının, 2021'de yüzde 35,6'ya çıktığını söyleyen Soylu, madde bağımlılığından tedavi görenler arasında, metamfetamin bağımlılarının oranında artış olduğunu açıkladı. Metamfetamin isminin ise sokakta 'Met,' 'Metin amca', 'Kristal' gibi isimlerle bilindiği bilgisini aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Metamfetamin genelgesi tüm illere gönderildi

BİR BARON GÖZALTINDA

Soylu "Metamfetamin ile ilgili, tüm valilerimize, emniyet müdürlüğümüze ve jandarma komutanlığımıza genelge gönderdik, gizli mantığı ile.  Bütün detayları anlatan, mücadelenin nasıl olacağını ortaya koyan, kapsamlı bir genelge. Metamfetamini yenersek Türkiye dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda dünyadaki en az ölümü yaşayan ülke olacak." dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Metamfetamin genelgesi tüm illere gönderildi

Soylu , 2016-2021 yıllarında 945 suç organizasyon çetesinin çökertildiğini, bu operasyonlarda 9 bin 633 şüphelinin yakalandığını açıkladı. "Bir baron daha şu anda gözaltında bugün itibarıyla. Uzun süredir peşindeydik, Urfi Çetinkaya'nın kardeşi. Urfi Çetinkaya'nın kardeşi şu an gözaltında. Uzun zamandır buna da projeli operasyon yapıyoruz." bilgisini verdi. 

 

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