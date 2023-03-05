İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Afet Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yayılan “Hatay’da su yok” iddialarına açıklık getiren Soylu, iddiaların asılsız olduğunu, sadece bugün Hatay’da 1 milyon 200 bin adet su dağıtıldığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş depreminin 28. gününde Hatay Afet Koordinasyon merkezinde Hatay'da su yok iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, iddiaların asılsız olduğunu, sadece bugün Hatay’da 1 milyon 200 bin adet su dağıtıldığını dile getirdi. Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Soylu 13 bin 72 artçı yaşandığına ,1 milyon afetzedenin çadırda konakladığını ve bölgenin hijyen ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

"TOPLAMDA 28 BİN 300 ENKAZ VAR"

Hatay Afet Koordinasyon Merkezinde deprem bölgesine ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu acının onarılması için herkes seferber oldu. Bu seferberlik ülkemizin her noktasında devam ediyor. Şu ana kadar toplam 13 bin 72 artçı sarsıntı meydana geldi. Bunun yanı sıra toplam 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. Yani sadece yirmi altı bin otuz iki enkaz arama kurtarma yapıyor. Yine bunun yanı sıra özellikle 28 bin 300 toplam enkaz var toplam alanda. Hatay'da ise toplam 12 bin 218 enkaz var. 6 bin 832 de acil yıkılacak bina var. Yani toplam 19 bin 42 ağır hasarlı binanın dışında bina var” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!

“2 BİN 482 TUVALET, 2 BİNE YAKIN ÇAMAŞIR MAKİNESİ”

Hatay’daki hijyen çalışmaları hakkında da bilgi veren Soylu, “Şu ana kadar Hatay'da toplam 2 bin 482 tuvalet ve bin 284 konteyner, şu ana kadar da 400’e yakın çamaşır makinesi özellikle çadır kentlere ve diğer noktalara kurulmuştur. Bunu şunun için ifade ettim. Bir taraftan ihtiyacını gideriyor, bir taraftan da halk sağlığını düşünebilecek en ince tedbirleri arkadaşlarımız itinayla almaya devam ediyorlar. Yani suyun klorlanmasından tutun onun temizlik oranına kadar her gün burada ayrı ayrı değerlendirilmektedir. 2 bin 360 paket de duş bölgelere dağıtılmıştır. Yaklaşık 2 bine yakın da çamaşır makinesi dağıtılmıştır. Dağıtılmaya devam edilmektedir” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!


"1 MİLYON 200 BİN ADET AMBALAJLI SU DAĞITILDI”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Hatay’da su yok’ iddialarına açıklık getirerek, “Özellikle su durumunu da ifade edeyim. Özellikle şebeke suları günlük ihtiyaçlarda kullanılıyor. Bu hem Sağlık Bakanlığımız, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüklerimiz belediyelerle kaymakamlıklar hep birlikte her gün bu takip edilmektedir. İçme suyu ihtiyacı için bölgeye sevk edilen ambalajlı sular ile şu ana kadar sağlanmıştır, sağlanmaya da devam edilmektedir. Sadece bugün Hatay'a verilen ambalajlı su adedi 1 milyon 200 bin adet. Şimdi dün akşamdan itibaren böyle bir şey çıktı; Hatay'ın suya ihtiyacı var. Anlıyorum, üzülüyoruz da. Yani biz bu masanın etrafında hepimiz çalışıyoruz. Burada Jandarma Genel Komutan vekilimiz de var, hem bu bölgeden hem de Suriye bölgesinden sorumlu tümgeneralimiz de var. İl Jandarma Komutanımız da var, emniyet müdürümüz de var, hepimiz çalışıyoruz, herkes çalışıyor. Burada sabahtan akşama kadar yani depremzedelerimize ulaşmak, onların bütün eksiklerini karşılayabilmek için canheraş bir mücadele var. Fakat öyle bir Sosyal medya dalgası yayılıyor ki, bu hakikaten hepimizi hem üzüyor hem de bazen çalışmaktan da alıkoyuyor. Bazen bununla beraber planlamamızı da altüst ediyor. Burada bir plan çerçevesine gidiyoruz. Planlamamızı da altüst ediyor. Yani sadece birtakım siyasi saiklerle burada görev yapan arkadaşların moralini bozabilmek için bir çaba ortaya konulduğu, apaçık ortadadır. 1 milyon 200 bin sudan bahsediyorum, bugün dağıtılan. Birileri buradaki vatandaşlarımızın bir vesileyle eksikliğini giderebilmek için elinden gelen gayreti gösterirken öteki taraftın meseleyi manipüle etmesi yanlış ve yalan üzerinden beyanda bulunması ne kadar doğrudur onu bilmiyorum” belirtti.

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