İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı mevkidaşı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.

Budapeşte süreci 6'ncı Bakanlar Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, "ikili işbirliği, terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele, göç konuları" ele alındığı belirtildi. Görüşmede ayrıca bu konularda ortak komisyonların kurulmasının başlatılmasına vurgu yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA