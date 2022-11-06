İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki yüzlü değil, beş yüzlü bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız”

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Şırnak’ta düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nda "Türkiye Yüzyılı" konuu konuşma gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim coğrafyamızda, bizim ülkemizde elleri emelleri bitmeyen hesapları, tezgahları, pazarlıkları ve gelecek planları vardır. Ya darbe yaptıracaklardır, ya iç savaş çıkaracaklar, ya terör yaptıracaklar, yerel silahlı gruplar oluşturacaklar, bunlara para ve silah verecekler, onların yanında uyuşturucu rotaları oluşturacaklar, bir şekilde bu coğrafyadaki oyunlarını sürdürecekler” dedi.

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İçişleri bakanı Süleyman Soylu konuşmalarına şöyle devam etti:

"CHP'NİN VİZYONUNU BİLEMİYORUZ"

“Bugün Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'den video çekip, size para buldum diyor ya. İşte o video, Türkiye’nin geleceğini bunlara teslim edersek, meydanı boş bırakırsak, ne olacağın provasıdır. Anlıyoruz ki, yine eski şeyleri yaşayacağız. Yine Avrupa’ya borç isteme heyetleri gönderecekler. Yine IMF’yi başımıza bela edecekler. Bu ülkeyi faiz lobilerine peşkeş çekecekler. Yine üretim tesislerimiz kapanacak. Savunma sistemimizde çalışan evlatlarımızın önünü kesecekler. Çünkü CHP'nin vizyonunu bilemiyoruz. Bu millet güvenmemektir. Sağdan soldan para dilenmektir. Küresel efendilerine biat etmektir, el açmaktır. İşte o videoda hep beraber bunun ifadesidir”

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AVRUPA'DAKİ ENERJİ KRİZİ

“Avrupa ülkelerinin planları ne oldu? Sizlerin 50 yıllık, 100 yıllık planlarınız, enerjiniz. Bu yılı geçirecek enerjiye, kapasiteye, akla sahip değilsiniz. Ancak bir şey yaparsınız, CHP de olduğu gibi, HDP de olduğu gibi Avrupa'da, Amerika'da gibi yıkmayı biliyorlar, insanlara bir faydaları yok. Ama bizim değerlerimiz onlardan farklıdır. Bir siyasetçi ne yapar, ülkesini başka yere pazarlamaz. Dünyadan parmak sallayanlara gücümüzü gösterir. Siyasetçi ne yapar, açılmayan kömür ocaklarını terörden arındırıp, halkının hizmetine açar. Siyaset ne yapar, Şırnak'ın Gabar Dağı’nda, nasıl petrol bulunabileceğini bütün dünyaya gösterir. Siyaset ne yapar, Karadeniz’de doğalgaz bulur”

“HDP DE PKK DA AMERİKA'NIN MAŞASIDIR"

“Sadece Türkiye yüzyılın altyapısını değil, 20. yüzyılda bizi korkuttukları için, ürküttükleri için, açıklarınızı kapattı AK Parti. Türkiye'nin yüzyılı altyapısını yollarımız, barajlarımızla, hastanelerimizle, havalimanlarını ve üniversitelerini yapan bir Türkiye var. HDP de PKK da Amerika’nın maşasıdır. Bunu net söylüyorum, Avrupa'nın oyuncağıdır. Bunu net ve açık bir şekilde söylüyorum. Utanmadan, arlanmadan, LGBT denilen cibiliyetsizlik kavramını bu kadar memlekete sokmaya çalışan bir anlayışın karşılığıdır HDP. İnsanları başka bir tarafa evirilebilmek için talimatlınmış bir terör örgütü var.”

"KILIÇDAROĞLU İFTİRA ATMAKLA MEŞGUL"

“Biz kendi gücümüzle dinamiklerimizle adımlarımızı atarken Kılıçdaroğlu da elin adamına diz çökmekle meşgul. İftira atmakla meşgul. Türk Silahlı Kuvvetlerini kimyasal gaz kullandı diye iftira atanlara kuyruk olmakla meşgul. Bu ülkenin jandarmasını, emniyetini, uyuşturucu kaçakçılığı ile cari açığı kapatmak için yapmakla, iftira atmakla meşgul. Yazıklar olsun. Kendi devletine bu kadar düşman. Kendi milletine bu kadar düşman. Ama İngiltere’deki faizcilere laf söylerken iyi, onların ayağına giderken iltifat ederken yine iyi. İkiyüzlü değil, beş yüzlü bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız”