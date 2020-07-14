İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Twitter'da Türkiye LGBTİ Birliği adlı hesaptan Hazreti Muhammed'in resmedildiği bir karikatür paylaşılmış ve bu paylaşıma "İslam = pedofili" notu düşülmüştü.

Tepki çeken paylaşım sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, Twitter paylaşımda "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadesini kullandı.

Türkiye LGBTİ Birliği adlı sosyal medya hesabında İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed hakkında kötü bir paylaşımda bulunması sonrası Türkiye LGBTİ Birliği adlı sitenin sorumlusu M.C.S. İstanbul'un Fatih ilçesinde gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye LGBTİ Birliği, Twiiter hesabında Hazreti Muhammed ile ilgili çirkin bir paylaşım yapılmıştı.

Avukat Mustafa Doğan İnal ve 8 kişi; İslam dinin peygamberi Hazreti Muhammed ile ilgili çok çirkin bir karikatürle hakaret içerikli bir paylaşımda bulunan Türkiye LGBTİ Birliği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu paylaşımın yapıldığı Twitter hesabının kullanıcısının tespit edilmesi ve hesabı kullanan kişinin "alenen hakaret" "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlemesi dolayısıyla cezalandırılması istenilmişti.