İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK TBMM’ye adım attığı sürece, o gazi Meclisin ruhu eziyet çekmektedir"

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu programın açılış konuşmasında, “Binalar, tesisler, büyük büyük gökdelenler, evler, apartmanlar, bunlar toplanıp parasal açıdan değerli yapar. Bir mahallenin belki emlak değerini yükseltir ama bir toprağı vatan yapmaya yetmez. Bir toprağın vatan olma destanı başka bir şeydir. Bir toprağın vatan olma hikayesi; hatıralarla, üzerinde yaşanmışlıklarla, kanla, terle ve gözyaşıyla yazılan bir hikayedir. Anadolu’da bizim hikayemiz böyle yazılmıştır” ifadelerine yer verdi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR ÇAKIL TAŞI KADAR GERİLEMEDİK"

Bakan Soylu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu gaza ruhunun, bu gazilerin ve şehit ailelerinin ortaya koyduğu inancı, imanı aşamıyorlar. Allah’ın izniyle de aşamayacaklar. Eğer bu surda bir gedik açabilecek olsaydılar, Anadolu’daki bin yıllık varlığımızda bunu başarırlardı. Allah’a şükür çakıl taşı kadar gerilemedik. En düşük bir zafiyet, gaza ruhunda en küçük bir eksiklik göstermedik. Bunu da en son 15 Temmuz’da, terörle mücadelede, ahlaksızlık cereyanlarına karşı aklıselimle sahalara inerek gösterdik.

Eren Abluka operasyonlarında neredeyse onları sindirmediğimiz, püskürtmediğimiz yer kalmadı”

Sadece son 2 ayda Eren Abluka operasyonlarında neredeyse terör örgütü PKK mensuplarını sindirmediğimiz, püskürtmediğimiz yer kalmadı. Bu ülkede 40 yıldır ülkemin huzurunu bozan, ülkemi sıkıntıya sokan, bu ülkenin doğu ve güneydoğusunda akşam 16.00’dan sonra kepenklerin kapanmasına, çocuklarımızın orada okula gidememesine vesile olan, insanları ürküten, korkutan PKK’nın geldiği son halin size tekmilini vermek istiyorum. Bir evladınız, kardeşiniz olarak görüp bu tekmili size bizim ebedi komutanlarımız olarak vermek istiyorum. Siz buranın gazileri, şehit aileleri, siz bizim ebedi komutanlarımızsınız.

Terör örgütünün Türkiye içerisindeki sayısı 120’nin altına düştü. Allah nasip edecek 2023 yılı 29 Ekim, yani Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında milletimize sözümüzdür, Allah izin verecek, kahramanlarımızla beraber bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak, her taraf tertemiz olacak."

"MAĞLUP EDİYORUZ VE MAĞLUP ETMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmalarına devam eden Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:

“Bir taraftan özellikle güvenlik güçlerimizin profesyonellik noktasında aldığı mesafeler, ülkemizin her alanda her gün gelişmesi bizi bir adım daha öne geçirmiştir. Düşmanlar ve hainler fırsat kollamaktadır. Son 3 yılda Amerika Birleşik Devletleri PKK/PYD’ye 2 milyar dolar kendi bütçelerinden yardım yaptı. Suriye’yi, Irak’ı ve Türkiye içerisinde yapmak istediklerini takip eden bir kardeşiniz olarak, terör örgütünün ABD ve Avrupa tarafından en çok desteklendiği zaman diliminde terör örgütüne en büyük darbeyi vurduğumuzu söylemek istiyorum. Biz sadece terör örgütünü yenmiyoruz, sadece terör örgütünü mağlup etmiyoruz, terör örgütünün aklıyla, psikolojiyle onu mahkum etmeye çalışmıyoruz. Aynı zamanda terör örgütünü destekleyen, güya bize müttefik gibi görünen ABD ve Avrupa’yı da mağlup ediyoruz ve mağlup etmeye de devam edeceğiz."

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR PARTİYE SİYASET YAPTIRMAZLAR"

"Gelişmiş veya gelişmemiş olsun dünyanın herhangi ülkesinde eğer böyle bir davranış olsa o siyasi partiye değil siyaset yapma hakkı, siyasi partinin içerisinde olan hiçbir kimseye siyaset yapma hakkı vermezler. O siyasi partinin mensupları gelecekler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturacaklar. Terörle mücadelede elimizden geleni yaptığımız için, siz bizim samimiyetimize inandığınız için karşı karşıya geldiğimizde bugüne kadar ne bir şehit ailesinden ne de bir gaziden en ufak bir sitem sesi bile duymadım. Ama bir tek sitem sesi duyuyorum. 'Bunların Mecliste ne işi var' diye sabahtan akşama kadar bu ülkede sitem sesi duyuyorum."

"HDP TÜRK SİYASETİNE ŞANTAJ YAPMAKTADIR"

"PKK’nın siyasi örgütü HDP, Türk siyasetine şantaj yapmaktadır. CHP ve diğer bütün siyasi partilere şantaj yapmaktadırlar. Hakaret ediyorlar, CHP ve diğer bütün siyasi partiler sessiz kalıyor. ‘Bizsiz bunu yapamazsınız diyorlar’, sessiz kalıyorlar. ‘O koltuklarda oturuyorsanız, o ihaleleri alıyorsanız sebebi biziz' diyorlar, sessiz kalıyorlar. Türk siyaseti ABD ve Avrupa’nın esaretinden sonra ilk kez önümüzdeki seçimler için PKK esaretinin altında şu anda inim inim inlemektedir. 2023’e giderken, Cumhuriyetin 100’üncü yılına giderken tamir edilebilmesi mümkün değildir. TBMM’ye o insanlar adım attığı sürece, o gazi Meclisin ruhu eziyet çekmektedir."