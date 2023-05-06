İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye’nin Zenginleşmesi, büyümesini, kalkınmasını istemiyorlar

Bakırköy, Bayrampaşa ve Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar. Bir taraftan ekonomik saldırılarla, bir taraftan da Gezi olayına başlayan süreçle Türkiye'nin zenginleşmesi, büyümesini Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları çerçevesinde İstanbul'daki programlarına hız kazandırdı. Bakan Soylu, önce Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar odaları birliği daha sonra Bayrampaşa Yıldırım mahallesi ardından ise Bahçelievler Of Hayrat Birleşik Makiler eğitim ve kültür derneğindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Programa gelen vatandaşlar Bakan Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Soylu, sohbet ederek dertlerini dinledi. Bakan Soylu ardından vatandaşlara hitapta bulundu. Bakan Soylu, program sonunda ise vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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"SİLAH RUHSATI KONUSUNDA HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI"

"Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar odaları'nda vatandaşların dertlerini dinleyen Bakan Soylu, "Konuşmama başlamadan önce 2 mesele konusunda, diğer 2 meseleyi aldım üzerime. Ama 2 mesele konusunda, silah ruhsatı konusunda hazırlıklarımızı tamamlandı. Önümüzdeki hafta çıkar inşallah. Orada bir problem olmaz. İkincisi bir siyah plaka problemi vardı buranın. Yani devir problemleri. Onda da bizim arkadaşlarımız bir kanun yorumlamasında veya kural yorumlamasında eksik yapmışlar. Onları da düzeltiyoruz inşallah" dedi.

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"YEŞİL PASAPORT MESELESİNİN ŞÖYLE BİR PROBLEMİ VAR"

Yeşil Pasaportla ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Soylu, "Yeşil pasaport meselesinin şöyle bir problemi var. Takdir edersiniz ki, yeşil pasaport daha ziyade dış dünyayla, daha önceden kurulmuş olanlar, verilmiş olanlar var ama Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında ve diğer noktalarda, münasebetlerinde elimizi çok güçlendiren, özellikle diplomatik ziyaretlerde, özellikle kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir. Ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz. Yani aştık da diyebiliriz aslında. Bu konu Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak tenkit edilmektedir. Yani bunu aşıyorsunuz diye. Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir. Ama ben bu konuda sorumluluğumu üzerime aldım. Bir çalışma yapacağımı söylemek isterim. Tabii şu da var. Yani siz kendi işiniz icabın yurt dışı seyahatlerinizi gri pasaportla yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Devlet bunu sizden imtina etmez" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ZENGİNLEŞMESİ, BÜYÜMESİNİ KALKINMASINI İSTEMİYORLAR"

Bayrampaşa Yıldırım mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, "Yaklaşık 12 yıldır Gezi olaylarından bugüne kadar Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar. Bir taraftan ekonomik saldırılarla, bir taraftan da Gezi olayına başlayan süreçle Türkiye'nin zenginleşmesi, büyümesini Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar, Türkiye'nin sürdürdüğü istikrarını da bozmak istiyorlar. Buna hep beraber şahidiz. Gezi olaylarında faiz 3 buçuk 4 puandı. Tayyip Erdoğan'ın eline bir pusula verdiler. Dediler ki, sen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın. Dediler ki, sen Mersin'deki nükleer santralini yapmayacaksın. Dediler ki, sen İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksın Sen Avrasya Tüneli'ni, Marmaray yapmayacaksın. Dediler ki, sen Kuzey Marmara Otoyolunu yapmayacaksın. Neden? Çünkü her biri Türkiye'nin altyapısına katma değer sağlayacak, Türkiye'nin altyapısının kuvvetlendirecek ve güçlendirecek projelerdir. Her biri bunların Türkiye'nin projesi değil sadece. Etrafımızdaki coğrafyanın yıllarca yüzyıllarca bu coğrafyaya ev sahipliği yapmış, ipek yolunu yeniden ihya edilmesi küresel projeleriydi. Peki size sormak istiyorum. Tayyip Erdoğan'a verdikleri pusulayı Tayyip Erdoğan yırttı ve çöpe attı" dedi.

"BURADA HEP BİRLİKTE BU AKŞAM VAKTİ ASLINDA BİR DURUŞ GÖSTERİYORUZ"

Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya Gelen Bakan Soylu: " Biz burada bir derneği ziyarete geldik. Her yılda geliriz. Başkan bize ev sahipliği yapar Allah razı olsun. Ama bu gün anlıyorum ki Bahçelievler'deki hemşerilerimizde burada hep birlikte bu akşam vakti aslında bir duruş gösteriyoruz. Gösterdiğimiz duruş şu dur. Bu memleket bizimdir. Okyanus ötesinden bu tarafa elbise biçmeye çalışanlara asla müsaade edilmeyeceğini bu saatte sizlerin koyduğu bu duruş belirtmektedir. Sağ ol var olun" dedi

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