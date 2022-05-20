İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşmasında son dönemde gündemde olan sığınmacı konusu ile ilgili konuştu. 2919 yılından beri ülkeye sığınmacı kabul edilmediğini söyleyen Soylu, gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısının 502 bin olduğu bilgisini verdi. Soylu, "Esenyurt ve Fatih’e başka bir şey yaptık onu da 1,1.5 yıldan beri yaptık. Sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz. Fatih’te 25 bin civarında Esenyurt’ta yaklaşık 10 bin civarında bir azalma oldu." şeklinde konuştu.

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TÜRKİYE'NİN YAPMIŞ OLDUĞU GÜVENLİ BÖLGELERE GİTTİLER

Kaçak göçmenlerle ilgili olarak mücadelenin sürdüğünü söyleyen Soylu, Afganistan'a yakalanmış olan 100 göçmenden 50sini , Pakistan vatandaşlarının da yüzde 170'ini gönderdiklerini söyledi. Geçen sene gelmiş olan sığınmacıların da dönüşlerini yaptıklarını bunların gönüllü bir şekilde gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Soylu sığınmacıların döndüğü bölgelerin, Türkiye'nin yapmış olduğu güvenli bölgeler olduğunu aktardı.

Türkiye’nin çok doğru bir politika ortaya koyduğunu belirten Soylu, “Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran’la konuşarak güvenlik duvarları yaptık. Aşağıda da aynısını yaptık. Tedbirler aldık. Çağlayan Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biridir. Ağrı Dağı da aynı” diye konuştu.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLERİ SAĞLANDI

Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesinin engellendiğini ifaden eden Bakan Soylu, “Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor. Gönüllü geri dönüş yapmak istiyorsa onları güvenli bölgeye gönderiyor. İçerde son 6 yılda 1 milyon 250 bin kişi yakalandı." dedi. Gönderilen kişilerin 400 bine yakınının kendi ülkesine gittiğini, 700 bine yakınının da Avrupa'ya gittiği bilgisini verdi.

Soylu, "İnsanları ateşin içinde atmak bizim değerlerimize, bizim insanlığımıza yakışacak bir davranış değil. Biz briket yapmaya başladık. Evlere başlayınca muhalefet kimin parasıyla ev yapıyorsunuz dedi. Biz vatandaşlarımız bağışlarıyla, kiminin sadakasıyla oradaki insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 57 bin 500 briket evi tamamladık" dedi. (İHA)

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