İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Üsküdarlı muhtarla buluştu

Muhtarlar ile gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan da katılım sağladı.

Adile Sultan Kasrı’nda düzenlenen toplantıya Üsküdar’da bulunan 33 mahalle muhtarıda katılım sağladı. 31 Mart seçimlerini kazanmaları nedeniyle muhtarları tebrik eden Bakan Soylu, muhtarların taleplerini ve önerilerini dinledi.

İstanbul’da bulunan mahalle muhtarlık sisteminde yapılan yeniliklerden de bahseden Soylu, muhtarlıkların yeni ikametgah sistemi ile mahallelerde yaşayan vatandaşlara daha hakim olacağını ve birçok işlemin bu sistem üzerinden yapılabileceğini söyledi.

Başkan Türkmen ise, “Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımız ile Üsküdarımıza dair verimli bir toplantı gerçekleştirdik.” dedi.

İstişare toplantısı, muhtarların Bakan Soylu ve Başkan Türkmen’e teşekkür etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.