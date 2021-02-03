İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Soylu burada Işık'ın gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Bakan Soylu'nun 15 Temmuz'a ilişkin kullandığı sözler sosyal medyada çok konuşuldu.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde kendisine ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin değerlendirme bulunurken FETÖ'ye ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Biz terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, FETÖ şeytani bir örgüttür. Bununla mücadele ediyoruz. Bütün bunları tetikleyebilecek bir anlayışa sahipler. 15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u?

15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Sizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız, rahat olursunuz. Bu kadar basit. Ben bunu karşı karşıya kaldığım suç türleri açısından, güvenlik ve asayiş konusundaki tecrübelerim açısından şunu ifade etmek istiyorum. Bu sistematik şekilde yaptırılan bir süreçtir. Ve bu hepimiz üzerinde denenen bir süreçtir. "