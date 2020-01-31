İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'daki çalışmalarla ilgili açıklama
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlerde yapılacak hasar tespitinin ardından telefonla bilgi verileceğini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'da yapılan çalışmalarla ilgili olarak bir bilgilendirme yaptı ve "Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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