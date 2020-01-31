İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'daki çalışmalarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'da yapılan çalışmalarla ilgili olarak bir bilgilendirme yaptı ve "Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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