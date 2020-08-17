İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul depremi uyarısı!

17 Ağustos Anma Etkinliği ve AFAD Eğitim Merkezi Açılış Töreni’ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da gerçekleşebilecek olası bir deprem için vatandaşlara kritik açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile katıldığı İstanbul’da 17 Ağustos Anma Etkinliği ve AFAD Eğitim Merkezi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada Türkiye’deki afet yönetim anlayışının tamamen değiştiğini açıklayarak 17 Ağustos depreminin Türkiye için bir milat olduğunu belirtti.

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