Son dakika: 1 Mart 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuTrabzonspor – Antalyaspor kupa maçı canlı izle | Trabzonspor – Antalyaspor maçı A Spor canlı yayın izle linkiMutasyon ne demek, TDK'ya göre Mutasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kartelacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'i ile ortak basın toplantısı! "Türkiye'nin bu konuda bir sorunu yok, Kosova'yı NATO üyesi olarak tanırız"TV8 canlı yayın Survivor All Star 35. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 60. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert çıkış: 'S-400'leri geri verelim' demek geri zekalılıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert çıkış: 'S-400'leri geri verelim' demek geri zekalılıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin geri verilmesi gerektiğini bekleyen sözlerine sert girişti. Bakan Soylu, "Ukrayna'nın nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldığını, uçaklara, füzelere karşı hiçbir şey yapamadığını görüp, dönüp 'savunma sistemini hemen geri verelim' diye bir anlayışı ortaya koyabilmek tam bir geri zekalılıktır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert çıkış: 'S-400'leri geri verelim' demek geri zekalılıktır

Antalya'da düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 55. Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert çıkış: 'S-400'leri geri verelim' demek geri zekalılıktır

BİZ DE AYNI DURUMDA OLABİLİRDİK

Bakan Soylu, Ukrayna'nın durumunu herkesin gördüğünü, insanların karşı karşıya kaldıkları risklere ve hayatlarını nasıl kaybettiklerine şahit olunduğunu aktardı.

Suriye'deki çocuklar öldürülürken Avrupa'nın ve ABD'nin nasıl seyirci kaldığını da gördüklerini hatırlatan Soylu, "Srebrenitsa'da insanlar katledilirken sadece Müslümanlar diye hepsinin kafasını gömdüğünü de biliyoruz. Afganistan'dan uçağın kalkarken o utanç fotoğrafının ABD'ye ait olduğunu ve tarihi boyunca o utancı taşıyacağını da biliyoruz. Aynen senatosunun basılıp demokrasisinin bir tiyatroya döndürülmesi gibi. Türkiye savunma sanayisi gelişmemiş, devlet gücüyle beraber ayakta durmamış olsaydı, bu üç kuruşluk aklıyla dünyayı yönetmeye çalışan Batı, bizi de aynı ateş çemberi içerisine koyacak ve teslim alacaktı." diye konuştu.

Soylu, TBMM'de ellerine bütçeyi alıp "Bu bütçe savaş bütçesidir" diye haykıranların, Türkiye'nin bu meselelere hazırlıksız bir şekilde yakalanması için birileri tarafından talimat verilenler olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert çıkış: 'S-400'leri geri verelim' demek geri zekalılıktır

KADERE BIRAKAMAYIZ

Hakkari'ye, Diyarbakır'a gidip "İHA'lar insanlarımızı teker teker öldürüyor" diye yalan ve iftira atanların, Türkiye'yi her konuda savunmasız bırakmak isteyenler olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin insanına dert gelmesin diye 24 saat gayret gösterenlerin tamamını faşistlikle suçlayanlar, alçaklık içerisinde bulunanlar, Türkiye'nin güvenlik bandını bir anlayış ile ortadan kaldırmaya çalışanlar bu coğrafyanın aklıyla, bu medeniyetin aklıyla hareket etmiyor. Kimin son 15 günde hangi büyükelçilikten talimat aldığını biliyoruz. Kimlerin oluşturdukları belgeleri onaylattırdıklarını biliyoruz. Onun için işimizi tesadüfe bırakamayız. Eğer tesadüfe bıraksaydık, onlar gibi davransaydık Doğu Akdeniz ve Libya'da haksızlığa ve hukuksuzluğa seyirci kalan bir ülke olurduk. Karabağ meselesi çözülemezdi, Kapalı Maraş 'Açık Maraş' haline gelemezdi, Ayasofya açılamazdı."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert çıkış: 'S-400'leri geri verelim' demek geri zekalılıktır

MESELELERE KAYITSIZ DEĞİLİZ

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük başarılara imza attığını vurgulayan Soylu, kuklacılarının nerede olduğunu bildikleri kuklalar ve maşalarla bu ülke adına büyük bir mücadele verdiklerini dile getirdi.

Soylu, bütün ülkelerin Türkiye'yi takip ettiğini aktararak, şunları paylaştı:

"Yanı başımızdaki ülkeler bir toplumsal olay, kargaşa olduğunda ilk kapılarını çaldığı ülke Türkiye olmuştur. Biz bu meselelere uzaktan bakan bir ülke değiliz. Ağrı Dağı'nın tepesinde, Tendürek Dağı'nın tepesinde, Gabar'da, Cudi'de şu anda evlatlarımız ya operasyon yapıyorlar ya da bir operasyonu bitirmiş, mağarayı darmadağın etmiş başarılı bir şekilde geri dönüyor. Biz hazırız ama bu hazırlığımızı hazmetmeyenler hala o küçücük akıllarıyla 'S-400'ü geri verelim' diye siyasi mucizevi laflar ortaya koyuyorlar. Ukrayna'nın nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldığını, uçaklara, füzelere karşı hiçbir şey yapamadığını görüp, dönüp bir savunma sistemini hemen geri verelim diye bir anlayışı ortaya koyabilmek tam bir geri zekalılıktır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert çıkış: 'S-400'leri geri verelim' demek geri zekalılıktır

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT