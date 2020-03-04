İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan TBMM'deki kavgaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayınlanan bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Olayları hep birlikte izliyoruz. Anlaşılıyor ki. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarının birçoğunda bir koro var ve bu koro ısrarla Türkiye’nin buralara gitmesini yanlış olduğunu ve Türkiye buralara giderse kazançsız çıkacağın ortaya koymaya çalışan bir koro var. TSK’yı bir şekilde demoralize etmeye çalışan bir açıklama metni gördüm ben. Avrupa ısrarlı bir şekilde Türkiye’yi bir köşeye itmeye çalışıyor.

Size şu soruyu sorayım İdlib Ürdün’ün sınırında mı? Şurada Afrin var. Afrin nerenin sınırında… Size başka bir şey daha söyleyeyim şurası Kuzey Irak… Hepimizin gençlik zamanları ABD geldi buraya oturttu sonra yasak bölge oluştu. Sonra buradan gitti tekrar geldi. Kim oturttu buraya PKK… Kuzey Irak’ta kendi adına bir alan oluşturdu.

Çok iyi biliyoruz Türkiye’de Avrupa’dan beslenenler var. Sivil toplum örgütlerinden beslenenlerden var. Sürekli bu bugünün işi değil. Her dönem bu süreç olmuştur. Suriye burada bir barış rüzgarı estirdi de İdlib’deki insanlar kaçmayıp Suriye’de mi durdular. Bu insanlar Türkiye’ye doğru akın ediyor. Suriye’de bizim işimiz yok diye bir anlayış koyanlar bunu siyasal tercümesini de Meclis’te yapmaya çalışıyorlar.

T.C ordusuyla beraber bugün Tel Abyad’da Resulayn’da var. BU bölgelerin tamamında var. Zeytin Dalı bölgesi ve Libya’da var. Onun üzerinden tamamen bir politika geliştirmeye çalışıp bunun sonuçları itibariyle çok büyük maliyeti olacağını Türkiye’nin bu alana girmemesi gerektiğin konuşanlar yanlış bir dildedir. Gelecek nesillerimiz boynu bükük bırakmamak için Türkiye’nin bir adım atması lazım Afrin’e bugün girmemiş olsaydık orada PKK olacaktı. Bir terörist olan Ferat Abdi Şahin Afrin’de oturacaktı ve oradan başlayan bir elini denize uzatan koridoru yarın Hatay’a dalacaklar Güneydoğu’ya dalacaklar…

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BAKAN SOYLU'DAN CHP'Lİ ENGİN KOÇ'UN SÖZLERİNE TEPKİ

Burada kalkıp kimsenin böyle bir hakkı yok. Cumhurbaşkanı’na direkt olarak hakaret edeceksiniz böyle bir hakkınız yok .Milletvekili olmak Bakan olmak böyle bir hak ortaya koyabilir mi ya? Böyle bir şey olmaz. O kişi siyaset içinde olmaması gereken biri.

CHP uzun zamandan beri Cumhurbaşkanımız hedef alıyor. Çünkü Türkiye’nin hem iddiası hem de Türkiye’nin tezlerini gücünü dünyaya yansıtan Tayyip Erdoğan’dır. Şunu söylemek isterim CHP bir gayri millî sürece itilmektedir. Ben bundan memnun olduklarını sanmıyorum.

İDLİB'DEKİ GÖÇ DALGASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Şu BM haritası şurası yaklaşık 1 Aralık’tan itibaren ortaya çıkan nüfus hareketleri yukarı doğru geliyor. Gelen noktada şu yuvarlak hattın içerisinde yaklaşık 1,5 milyon insan var. Tam Türkiye’nin sınırı. Göç durumlarının hepsi tek tek var. Hareketlenme Türkiye'ye doğru gidiyor Burada bir insanlık dramı var. Aynı zamanda TÜrkiye tehdit ediliyor. Sadece terör tehdidiyle karşı karşıya değiliz göç tehdidiyle de karşı karşıyayız. 3 milyar avro para vermişler bu döneme kadar. 140 bin kişi geçti Yunanistan’a Avrupa kalktı.

Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki ‘İdlib’den gelecek olanların tamamı eli kanlı olan insanlar terör örgütleri. 17 Ocak 2020’ bu kabul edilebilir bir şey mi? Bir siyasi parti başkanı bunu söyleyebilir mi? Esad orada bir soykırım meydan getiriyor. Avrupa ses çıkarmıyor. Orayı istediği gibi temizleyecekler yarın bu Türkiye’ye gelecek.