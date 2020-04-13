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  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını duyunca intihara kalkıştı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını duyunca intihara kalkıştı!

Rize’nin Pazar ilçesinde şehitlere karşı hassasiyeti olduğu öğrenilen bir vatandaş, televizyondan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını duyunca ilçedeki 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri genci bir süre sonra ikna ederek çatıdan indirdi.

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13 Nisan 2020 Pazartesi 09:19

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