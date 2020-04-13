İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını duyunca intihara kalkıştı!
Rize’nin Pazar ilçesinde şehitlere karşı hassasiyeti olduğu öğrenilen bir vatandaş, televizyondan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını duyunca ilçedeki 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri genci bir süre sonra ikna ederek çatıdan indirdi.
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