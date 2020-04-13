İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının reddedilmesi Başkent’te coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Ankara'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 00.00'da balkon ve camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Ankara'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 00.00'da balkon ve camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu. Bir grup vatandaş ise konvoy oluşturarak Bakan Soylu'nun evinin önüne gelerek slogan attı. Grup yanlarında getirdikleri Türk Bayraklarını açarak istiklal marşını okudu. Sosyal mesafeyi de koruyan grup araçlarına binerek dağıldı.

Kaynak: İHA