İçişleri Bakanı Yerlikaya “Bakü 2023” tatbikatına katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinin katılımıyla düzenlenen uluslararası "Bakü 2023" tatbikatına katıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya “Bakü 2023” tatbikatına katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinin katılımıyla düzenlenen uluslararası "Bakü 2023" tatbikatına katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Alat kasabasında bulunan Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nda Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı organizasyonunda uluslararası "Bakü 2023" tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin acil durum yönetim kurumlarının personeli ve arama- kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un yönettiği tatbikatı, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı Sırım Şariphanov, Kırgızistan Olağanüstü Haller Bakanı Boobek Ajikeev, Özbekistan Olağanüstü Haller Bakanı Abdullah Kuldaşev ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz izledi.

Söz konusu tatbikata, TDT'ye üye ülkelerin ilgili kurumlarından 8 helikopter ve 1 amfibi uçak, 245 özel amaçlı araç, 6 özel eğitimli köpek ve bin 180 personel katıldı.

Tatbikat senaryosuna uygun olarak radyoaktif sızıntıya müdahalede, helikopterlerle ve amfibi uçağıyla yangına müdahale ve patlama meydana gelen gemiye kurtarma operasyonu gibi uygulamalar yapıldı. Yaralıların enkaz altından kurtarılarak karadan ve havadan tahliye edildiği tatbikatta, Türkiye'den 2 helikopter ve AFAD'dan 3 araç ile 42 personel yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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