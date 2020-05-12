İçişleri Bakanlığı 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait İHA tarafından tespit edilen 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA