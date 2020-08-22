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İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine darbe vurulmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının yaptığı son açıklamada, Hatay'da gerçekleştirilen hava operasyonlarında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



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