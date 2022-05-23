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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığı , EREN ABLUKA-5 operasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık, operasyon kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü bir şekilde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-5 operasyonuna dair önemli bilgiler paylaştı. Bakanlık, EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü bir şekilde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirildi!

SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın yaptığı önemli açıklamada, “Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirildi!

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