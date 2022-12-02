İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu!

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan Suriyeli sayısını açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, “Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi” haberi sonrası açıklama yaptı. Açıklamada Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli sayısının 221 bin 671 olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu!

KAÇ SURİYELİ OY KULLANACAK?

Oy kullanma hakkı olan Suriyeli sayısı hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Günümüz itibarıyla 125 bin 563'ü 18 yaş ve üzeri, 96 bin 108'i çocuk olmak üzere toplam 221 bin 671 Suriyeli Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bilindiği üzere bir kişinin doğum yerinin yurtdışı olması o kişinin yabancı olduğu anlamına gelmediği gibi Türk vatandaşlığını kazandığı anlamına da gelmemektedir.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu!

Yeni vatandaşlık kazananların dışında kalan bu kişiler, yurtdışında doğan ve anne ve/veya babası Türk vatandaşı olan (doğumla Türk vatandaşı olan) vatandaşlarımızdır. Bu kapsamda nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2023 seçimlerinde oy kullanacak Suriyeli sayısı belli oldu!

Tekrar hatırlatmakta fayda var ki; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre diğer kurumlardan aldığı veriler (silah altında bulunanlar, asker öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmakta ve bu ham veriler YSK tarafından siyasi partilerle paylaşılmaktadır.”

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