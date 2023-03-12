İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit GK Abdullatif Emen operasyonu kapsamında Nusaybin’de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, 11 Mart 2023 tarihinde başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit GK Abdullatif Emen operasyonu kapsamında; Mardin ili Nusaybin ilçesi Ömeryan-Bagok bölgesinde, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, arazi arama taraması esnasında,

BÖLGEDE ARAZİ ARAMA VE TARAMA DEVAM EDİYOR

PKK/KCK terör örgütü mensupları ile 12 Mart 2023 tarihinde yaşanan silahlı çatışmada, 3 terörist silahlarıyla [(3) M-16 Piyade Tüfeği] birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, Jandarma Komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Terörle Mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi.

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