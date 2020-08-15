İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki Sultan Oruç etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, ''13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristin 500.000₺'ye kadar ödülle Gri Liste’de aranan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi.'' açıklamasını yaptı.
Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta öldürülen 3 teröristten birinin, Gri Liste’deki Sultan Oruç olduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos'ta Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
EYP'Lİ EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLERİN ARASINDAYMIŞ
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin liraya kadar ödülle Gri Liste’de yer alan 'Ardem Ararat/Berivan' kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Teröristin 10 Eylül 2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi."
13 Ağustos'ta Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, JÖH ve Jandarma Komando birliklerince, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3️⃣ teröristten birinin, 500.000₺'ye kadar ödülle Gri Liste’de aranan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi.+— TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) August 15, 2020