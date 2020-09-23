İçişleri Bakanlığı açıkladı! Güvenlik güçlerine teslim oldular
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “5 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu” denildi.
İçişleri Bakanlığı, 5 teröristin Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlık açıklaması şu şekilde:
"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği öğrenildi.
Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162’ye yükseldi."