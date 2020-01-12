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  3. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

Yapılan açıklamada "Operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi, 1 EYP imha edildi." denildi.

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