İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı!
İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
Yapılan açıklamada "Operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi, 1 EYP imha edildi." denildi.
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