İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu” başlatıldığını açıkladı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev alıyor.
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30 Ocak 2020 Perşembe 10:29
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