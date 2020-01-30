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  3. İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu” başlatıldığını açıkladı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev alıyor.

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30 Ocak 2020 Perşembe 10:29

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