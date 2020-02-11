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  3. İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kapan - 6 Zori Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kapan - 6 Zori Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır - Batman illeri arasında 1440 personelin katılımıyla Kapan - 6 Zori Operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

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11 Şubat 2020 Salı 10:10

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