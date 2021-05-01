İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tam kapanmada 697 bin 599 kişi çalışma, 184 bin 40 kişi seyahat izin belgesi aldı!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında kısmi kapanmanın beklenen sonuçları vermemesiyle, vaka ve vefat sayılarını azaltmak için tam kapanmaya uygulanmasına karar verildi. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak tam kapanma sürecinin ilk iki gününde, İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada 'e- başvuru' üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; 'e- başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendiği duyuruldu.

3 MAYIS'A DEK GEÇERLİ OLACAK

Bakanlık yetkililerince yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışları, çalışma izni/görev belgelerini e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin ediyor. Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar geçerli olması sağlandı.

USULSÜZ BELGELERE CEZAİ İŞLEM

Usulsüz ve yetkisiz doldurmayı önlemek için ise denetimler artırıldı. Kontrol noktalarında durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor. Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanıyor.

E-BAŞVURU VE ALO 199'A YOĞUN TALEP

Öte yandan tam kapanma sürecinde, 'e-başvuru' sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi alırken, 'e-başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden 184 bin 40 kişi, seyahat izin belgesi aldı."