İçişleri Bakanlığı açıkladı: "Yıldırım - 3 Ağrı Dağı" operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı, Ağrı, Iğdır ve Kars illerinde terör örgütü PKK'ya yönelik olarak 1170 personelin katılımıyla "Yıldırım - 3 Ağrı Dağı" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündemin çıkarmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı-Iğdır-Kars illerinde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başlatıldı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 170 personel (86) operasyonel tim görev alıyor.
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