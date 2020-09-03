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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Terör örgütünü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca toplam 1200 personelin yer aldığı Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçileri Bakanlığı'nca, Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları tarafından bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan toplam bin 22 personelin yer aldığı 72 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

TOPLAMDA 38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı. Operasyonlarda 80 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığı açıkladı! Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

Okan Gül
Video Editörü


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